İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otizmli çocuklarda beslenme

Uzm.

Dyt. Mine Özkazanç Akren, otizmli çocukların beslenme alışkanları, organlardaki düzensizliğe bağlı olarak nelerin geliştiği, bu tip çocukların nasıl beslenmesi gerektiği ve bu konuda kim ne yapmalıya ilişkin toplantı düzenledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Mine Özkazanç Akren, özel bir rehabilitasyon merkezi velilerinin ve halkın katıldığı “Otizmli Çocuklar ve Beslenme” konulu toplantıda katılımcılardan gelen soruları cevapladı.


Akren, “Otizmli çocuklarda, besin seçiciliği, yeme davranışı bozukluğu veya bağırsak hareketlerindeki düzensizliğe bağlı olarak besin öğesi eksiklikleri, kontrolsüz kilo artışı veya kabızlık gibi şikayetler ile sıklık ile karşılaşılır. Bu noktada biz diyetisyenlere düşen ilk ve en önemli görev; bakımı ile ilgilenen aile bireylerinin doğru beslenme konusunda eğitimini sağlamaktır. Aile ile yapılan eğitimlerden sonra, özel eğitim merkezleri ile koordineli çalışarak, çocuğun sınırlı besin repertuvarını geliştirecek beslenme tedavileri oluşturulması, bireye özgü tedavi protokollerinin oluşturulması gerekmektedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.