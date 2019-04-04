Otizmli öğrencinin hayalleri kitap oldu

Bafra Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. sınıf öğrencisi Asya Karasu Şener'in çizdiği resimler, öğretmenlerinin dikkatini çekti. Öğretmenleri, hayallerini resme döken Asya'nın çizdiği resimlerden bir kitap oluşturdu. Resimlerden ve yaşamından kesitlerin olduğu “Asya'nın Günlüğü” kitabı için okul salonunda imza töreni düzenlendi. Okul Müdürü Fatih Tezce, “Ağır zihinsel engelli öğrencimizin resimlendirdiği, öğretmenlerimizin de, öğrencimizin duygularını hayata geçirerek Ankara'da bir yayın evinde 100 adet bastırdığımız kitabın tanıtımı için bir araya geldik. Öğrencimiz bugün kitabını imzalayacak” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise, "Bugün çok anlamlı bir etkinlik için buradayız. Bildiğiniz gibi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bu kapsamda da biz İlçe Milli Eğitim olarak özel eğitim okullarımızla birlikte değişik etkinlikler yaptık. Ancak bizim için en anlamlı etkinlik bu. Çünkü otizm tanısı olan bir özel öğrencimizin duygularını resimlendirip öğretmen arkadaşlarımızla beraber oluşturduğu bir kitap var. Asya'nın Günlüğü diye. Asya da bu günlüğünü bizim için imzalayacak. Asya'nın düşüncelerini, fikirlerini kitap haline getiren okul yöneticileri ve öğretmenlerimize Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma“ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Asya kitabını imzalayarak, imza gününe katılanlara hediye etti. Duygulu anların yaşandığı imza töreninde anne Melek Şener, “Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. İdarecilerimize, öğretmenlerimize. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.