Oto anahtarcıdaki yangın korkuttu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Eski Sanayi Sitesi'nde bir oto anahtarcıda çıkan yangın, yanıcı maddelerin olduğu yan dükkanlara sıçramadan zamanında müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle Yurtsever Caddesi'nde bulunan oto anahtarcının atölye olarak kullanılan 2. katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonucu atölyeden dumanlar yükseldi. Çevredeki esnaf yangını kısa sürede fark etti. Yan sokaktaki camiden ve diğer dükkanlardan hortum çeken esnaf yangına müdahale etti. Olay itfaiye ekiplerine de bildirildi. Gelen ekipler söndürme çalışmalarını devralarak kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında 2. katın pencere camları kırılırken, torna tezgahı ve alet ekipmanlar zarar gördü.

Esnaf Akif Kaya, “Arkadaşlarla sohbet ederken bir alev gördüm. Bir yerden yansıma zannettim ama emin olduktan sonra dükkan sahibine, yan dükkanlara ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da gelip söndürdü. Erken fark edip itfaiyeyi aramamız iyi oldu. Yoksa yan dükkanda yanıcı maddeler var, daha kötü bir durum yaşayabilirdik” dedi.

Esnaf Hakan Usta ise, “Muhtemelen elektrik kontağından çıktı. Yangını ilk anlarında gördük. Hemen müdahale ettik. En kısa zamanda itfaiye geldi ve söndürdü. Bitişiğinde çok petroller var. Oraya sıçramış olsaydı burayı kurtaramazdık. Üst katta torna atölyesi vardı, yangın orada çıkmış” diye konuştu.