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Oto lastiği hırsızlığına tutuklama

Samsun’da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman girişinden 4 adet araç lastiğin çalınıp satılması olayına karıştıkları iddia edilen H.D.(43) ve E.B.(26) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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