İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun’da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.