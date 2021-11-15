Otobüs kazasına ilk müdahaleyi yapan polisler 'ayın polisi' seçildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşanan otobüs kazasının ardından olay yerine intikal ederek kazazedelerin çıkarılmasında gayret gösteren 3 polis memuru Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayın polisi seçildi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın imzasıyla yapılan duyuruda, “16 Ekim günü saat 06.20:da ilimiz Kavak ilçesi istikametinden Samsun merkez istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünün Boğaziçi mevkisinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında olay yerine intikal eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipte görevli personellerimiz otobüs içerisine sıkışan kazazedelerin çıkartılarak hastaneye sevk edilmesinde büyük gayret göstermişlerdir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Yakup Can, Özkan Kara ve Fedai Kılıç'ın görev bilinci ile hareket etmeleri, disiplinli, duyarlı ve özverili bir şekilde çalışmaları diğer mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiğinden dolayı ‘2021 Yılı Ekim Ayının Polisi' seçilmişlerdir” denildi.