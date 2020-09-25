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Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da, İstanbul’dan uyuşturucu getiren ve polisin takibi sonucu yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da, İstanbul'dan uyuşturucu getiren ve polisin takibi sonucu yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan yolcu otobüsüyle gelen Y.K.'nin üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 295,80 gram bonzai ve 1 adet bonzai katkılı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K.tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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