Otobüste Başkan Şahin sürprizi

Başkan Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren Atakum Kavaklılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Sarıtaş Mahallesi'ndeki halk buluşmasına katılan Şahin, OMÜ'nün çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencileri ziyaret etti.

“Burası bu şehre saygı duyanların şehridir”

Atakum Kavaklılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaretinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Kavaklıların davetine katılan Başkan Şahin, burada Dernek Başkanı Av. Erhan Çankaya, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Şahin, Atakum için büyük ve önemli hedefler ortaya koyduklarını belirterek, “Atakum her bir haneye ulaşan kaliteli hizmetleri, hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlerin her an ulaşabileceği cazibe merkezleriyle, günün her saati güvenli sokakları ve caddeleriyle, öğrencisinden emeklisine, esnafından ev hanımına, gencinden yaşlısına herkesin kendinden bir şeyler bulduğu bir şehirdir. Burası bu şehre saygı duyanların şehridir. Bu şehir Atakum'dur” dedi.

“Rant hırsına betonlaşmaya geçit yok”

Atakum'un ne sırtını dayadığı yeşil dağlara ne de gönlünü açtığı mavi ufuklara ihanet etmeyeceğini aktaran Başkan Şahin, “Şehirleşme adına rant hırsına, büyüme adına betonlaşmaya, ekonomik gelişim adına huzurunun bozulmasına asla izin vermeyecektir. Atakum kendi tarihini yazacaktır. Atakum gelecekte de komşuluk ilişkileri ve evlere kadar ulaştırılan hizmetlerle daha huzurlu, yeni kurulacak yaşam alanlarıyla daha keyifli, yolları, trafik akışı ve akıllı şehir uygulamalarıyla daha düzenli, yeşil alanlarının korunup artırılmasıyla çevreci ve daha temiz, nitelikli sağlık hizmetleri sunabilen hastaneleriyle daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

“Spor kültür eğitim bilim kenti Atakum”

Atakum'un her alanda daha ileriye gideceğini ifade eden Başkan Şahin, “Amatöründen profesyoneline, yediden yetmişe herkese yönelik tesisleriyle bir spor şehri olacaktır. Okulları, sanat ve spor ağırlıklı tematik liseleri, üniversitesi, teknoloji geliştirme merkezleri ve teknoparklarıyla bir bilim ve eğitim şehri haline gelecektir. Dünya mutfağından lezzetlerin, doğal gıdaya yönelik organik pazarların kurulduğu lezzetler şehrini yaşam alanları, denizi, kumsalları, yeşili, otelleri ve cazibe merkezleriyle turistlerin rağbet ettiği nitelikli bir turizm şehri, kırsal kalkınma ve tarımı teşvik edip desteklediğimiz, sözleşmeli tarım modeliyle üreticinin ve tüketicinin yüzünün güldüğü kültür ve sanat faaliyetleri ile Atakum daima canlı olacaktır. Atakum, hedefleriyle bölgenin çekim merkezi haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin Sarıtaş'ta

Başkan Şahin, yine seçim çalışmaları kapsamında gittiği Sarıtaş Mahallesi'nde büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Sarıtaş Mahallesi'ndeki halk buluşmasına AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile ilçe yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil, Gençlik Kolları Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte katılan Başkan Şahin, mahalle sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Projelerini ve yatırımlarını anlatan Başkan Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkanlığı için destek istedi.

“Hizmette ayrım olmayacak”

Katılımın beklenenin üzerinde olması nedeniyle konuşmasını toplantı salonunda değil açık alanda gerçekleştiren Başkan Şahin, kendilerini soğuk havaya rağmen dinleyen, gönülleriyle ısıtan vatandaşlara teşekkür ederek, “Atakum sadece Samsun'un değil Karadeniz'in en çok gelişen ve bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçe. Yeşille mavinin buluştuğu Atakum'u birlikte yöneteceğimizin sözünü veriyorum. Yaptığımız hizmetlerden tüm Atakum halkı faydalanacak. Hiç kimseye hizmet anlamında ayrımcılık yapmayacak. Çünkü biz halkımıza, tüm Atakumlulara hizmet için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin otobüste

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli fakülte ve yüksekokullarındaki öğrencileri de ziyaret eden Başkan Şahin, kampüs içerisindeki OMÜ Yaşam Merkezine giderken otobüse bindi. Burada halkla ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Şahin, "Adeta öğrencilik yıllarıma geri döndüm" dedi.

Uluslararası öğrencilerle buluştu

İlk olarak İlahiyat Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Cengiz Batuk'u ziyaret eden Başkan Şahin, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Şahin, ardından da OMÜ Yaşam Merkezine geçti. Burada, özellikle yurt dışından eğitim-öğrenim için OMÜ'ye gelen uluslararası öğrenciler, Başkan Zihni Şahin'e yakın ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Şahin, "Ülkelerinizden binlerce kilometre uzaklıkta eğitim öğretim sevdası uğruna şehrimize geldiniz. Sizler de artık bize emanetsiniz. Şunu bilmenizi isterim ki hepiniz OMÜ'de okuyor olmanın ayrıcalığına sahipsiniz. Hepinize eğitim öğrenim hayatınızda başarı diliyorum" açıklamasında bulundu.