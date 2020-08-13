Otobüsten inen yolcu uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da yolcu otobüsünden inen bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari çalışmalar doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a gelen D.K.'yi yolcu otobüsünden indikten sonra üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 85 gram metamfetamin, 0.45 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.