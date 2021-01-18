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Otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da otobüs terminalinde yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan genç adliyeye sevk edildi.

Samsun'da otobüs terminalinde yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan genç adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 19 yaşındaki E.A.'yı Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlararası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inerken gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde 47,40 gram metamfetamin maddesi ile 14,15 gram ekstasy hap tozu ele geçirildi. E.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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