İhlas Haber Ajansı

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Otomobil 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil, yolun karşısına geçmekte olan ve üzerinde 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı.

Samsun'da otomobil, yolun karşısına geçmekte olan ve üzerinde 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı. Kazada 2 çocuk yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A.H. idaresindeki 34 EER 207 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan ve üzerinde 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı. Kazada bisiklette bulunan Muhammet A.(13) ile Emirhan A.(10) yaralanırken, aynı bisiklette bulunan ve adının Mevlüt olduğu öğrenilen 10 yaşlarındaki diğer çocuk ise korku ve panik içinde olay yerinden kaçtı.


Yaralı çocuklar 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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