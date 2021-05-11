Otomobil 6 metre yükseklikten araziye uçtu: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak 6 metre yükseklikten araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop Karayolu 55. kilometresi Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G. idaresindeki 55 NU 927 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyer başlangıcından yoldan çıkarak taş duvar üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra 6 metre yüksekliğindeki duvardan araziye uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.