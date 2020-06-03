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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.(62) idaresindeki 55 AUU 75 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Dudu A.(21) yaralandı. Yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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