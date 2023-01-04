Otomobil, araçları arıza yaptığı için duran yayalara çarptı: 2 ölü

Samsun'da otomobil, arıza yapan araçlarının arkasında duran 2 yayaya çarparak ölümlerine yol açtı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Sanayi Kavşağı pirinç fabrikası önünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ataş idaresindeki 34 ENV 472 plakalı SUV tipi otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında yaya olarak bekleyen Ömür Kaynar ve Önder Kaynar'a çarptı. Kazada çarpamanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.