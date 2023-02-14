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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sevinç H. (33) idaresindeki 55 AIT 187 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yola geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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