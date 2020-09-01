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Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Ayvacık- Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı-Çarşamba-Ayvacık bağlantı kavşağından dönüş yapmaya çalışan F.Ü. idaresindeki OF EF 2017 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otomobil sürücüsü F.Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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