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Otomobil çocuk parkına daldı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde virajı alamayan otomobilin çocuk parkına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde virajı alamayan otomobilin çocuk parkına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kızılırmak Seddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Sokak Kızılırmak Seddesi istikametine seyir halinde olan Yunus Emre A. idaresindeki 55 B 0114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra da çocuk parkında bulunan banka çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayberk V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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