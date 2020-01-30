Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut A. idaresindeki 05 FH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu sürücü Mesut A. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.