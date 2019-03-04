İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil engelli aracına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan Sezer (42) idaresindeki 55 AAP 583 otomobil, Süleyman Karaman'ın (61) kullandığı akülü engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan Süleyman Karaman, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.