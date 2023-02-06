İhlas Haber Ajansı

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Otomobil gaspı iddiasına adli kontrol

Samsun’da otomobil gaspı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da otomobil gaspı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkarım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin otomobilin gasp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen T.C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.C.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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