Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı

Samsun'da bir otoparktan otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir otoparktan C.A.'ya ait otomobil çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili A.K., A.S. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.