Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Özgün Avcı Sokak'ta seyir halinde olan Erol T. idaresindeki 55 FN 616 plakalı otomobil ile Okyanus Sokak'tan gelen İsmail Ö.'nün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.