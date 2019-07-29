Otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşında ehliyetsiz sürücü Y.G. yönetimindeki 55 JV 857 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyir halinde olan Ali Başak idaresindeki 55 D 4536 plakalı dolmuş taksiye çarptı. Kazada otomobilin önünde oturan Rıza Ç.(55) kafasını cama vurması sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz otomobil sürücüne 2 bin 19 lira, araç sahibine de 2 bin 19 lira olmak üzere toplamda 4 bin 38 lira ceza yazıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.