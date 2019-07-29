İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşında ehliyetsiz sürücü Y.G. yönetimindeki 55 JV 857 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyir halinde olan Ali Başak idaresindeki 55 D 4536 plakalı dolmuş taksiye çarptı. Kazada otomobilin önünde oturan Rıza Ç.(55) kafasını cama vurması sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz otomobil sürücüne 2 bin 19 lira, araç sahibine de 2 bin 19 lira olmak üzere toplamda 4 bin 38 lira ceza yazıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.