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Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 55 ACY 913 plakalı otomobil ile M.H. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.H. yaralandı.


Yaralı şahıs, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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