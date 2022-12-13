Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T.'nin kullandığı 10 AFP 582 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 07 ABR 149 plakalı hafif ticari araç Dört Yol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü F.T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.