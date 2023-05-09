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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ali Kale Caddesi'nde seyir halinde olan Yasemin Ç.(30) idaresindeki 55 NC 868 plakalı otomobil, Çaycılar Sokak'tan gelen İrfan A.'nın kullandığı 55 JL 215 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çıktı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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