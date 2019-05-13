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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Karaca'nın kullandığı 55 EY 726 plakalı otomobil 5. Sokak'tan gelen Fatih Çevik idaresindeki 55 JM 934 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üstünden yola savrulan sürücü Fatih Çevik yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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