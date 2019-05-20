Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki 55 AAP 911 plakalı otomobil ile Kamil Güngör'ün kullandığı 55 YB 126 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.