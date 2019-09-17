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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar istikametine seyir halinde olan Ümit B. idaresindeki 55 NIG 14 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Şahin'in kullanıldığı 55 ABK 167 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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