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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçeler Mahallesi Ebulfeyz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut. E. idaresindeki 55 ADT 484 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Kaza yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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