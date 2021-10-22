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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Öztürk idaresindeki 55 AGK 951 plakalı motosiklet ile Şıhlar Sokak'tan çıkış yapan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaza yerinden ayrılan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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