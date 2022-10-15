Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 55 AFV 532 plakalı otomobil ile R.T.'nin kullandığını 55 JE 532 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.