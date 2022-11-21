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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan K. idaresindeki 58 ABH 387 plakalı motosiklet ile Mustafa K.'nin kullandığı 34 AF 5355 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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