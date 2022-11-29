Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mihrican Hatun Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D.'nin (22) kullandığı 05 FD 110 plakalı otomobil ile Mustafa M.(30) yönetimindeki 55 AHL 374 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı alarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.