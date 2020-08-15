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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şaban Kazanbaş (55) idaresindeki 55 FS 676 plakalı otomobil, Yukarı Sogukçam Mahallesi Bedeş Kavşağı'nda Murat Çelebi'nin(64) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada Murat Çelebi ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ayhan Gevrekoğlu (55) yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor

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