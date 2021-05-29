İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Hulusi Ç, idaresindeki 55 ABS 115 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyir halindeyken kavşaktan sola dönüş yapan Furkan K.'nin kullandığı 55 NR 495 plakalı pikaba çarptı. Kazada yaralanan Hulusi Ç. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.