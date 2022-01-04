İhlas Haber Ajansı

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Otomobil karşı şeride geçip takla attı. 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde seyir haindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı.

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir haindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ayşe D. idaresindeki 55 AGT 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ayşe D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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