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Otomobil kırmızı ışıkta 2 araca çarptı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta 2 otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta 2 otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul K. idaresindeki 45 U 7746 plakalı Volkswagen marka otomobil, ışıklı kavşakta trafik ışığının kırmızı yanması sonucu yavaşlayan Ömer K. yönetimindeki 55 PJ 369 plakalı Opel marka otomobile ile Murat B. idaresindeki 55 AAD 391 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Ertuğrul K. (30), Mehmet K. (16) ve Hüseyin Emre K. (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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