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Otomobil meyve alanlara çarptı: 4 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin önce park halindeki araçlara, ardından araçlarını park edip yol kenarında meyve satın alanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin önce park halindeki araçlara, ardından araçlarını park edip yol kenarında meyve satın alanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 23. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ramazan Yaprak idaresindeki 28 DF 070 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, sürücülerinin yol kenarına meyve almak için park ettiği 18 DL 393 plakalı otomobil ile 61 LK 536 plakalı otomobillere çarptı. Bu sırada araçlarından inip yol kenarına kurulan tezgahtan meyve almak isteyen sürücüler Bilal Kadıoğlu, Burak Yücelen ve eşi Ebru Yücelen ile kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Ramazan Yaprak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Meyve tezgahındaki meyveler ise yol kenarına saçılarak kullanılmaz hale geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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