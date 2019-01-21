Otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat B. idaresindeki 55 SS 807 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, ön tarafta seyir eden Aydın K.'nin kullandığı 52 EZ 264 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Hüseyin K., Hatice K. ve Simla B., çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.