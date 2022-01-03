İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 52 LC 275 plakalı otomobil, E.C.'nin kullandığı 55 AEE 779 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücü E.C. ve motosiklette bulunan T.C. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.