Otomobil okul önünde öğrencilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da bir otomobil okul önünde 2 öğrenciye çarptı. Kazada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi 19 Mayıs İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 UN 130 plakalı otomobili kullanan bir veli okuldan çocuğunu aldıktan sonra seyir halindeyken İlker Yasin D.(8) ve Talha Y.(8) isimli öğrencilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci yere savruldu. İki öğrencinin yardımına arkadaşları, öğretmenler ve vatandaşlar koştu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ile polis sevk edildi. Öğrencilerden İlker Yasin D. Kavak Devlet Hastanesine, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Talha Y. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.