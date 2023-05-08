Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hasan Altınışık'ın kullandığı 55 BA 971 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hasan Altınışık, Satu Dinç (41) ve Ali Dinç (47) yaralandı. Yaralılar çevredekiler hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.