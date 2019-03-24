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Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Duman idaresindeki 55 HD 786 plakalı otomobil Osmanbeyli sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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