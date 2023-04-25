Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönüne seyir halinde ilerleyen B.B.'nin kullandığı 16 BAJ 564 plakalı otomobil, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu, otomobil içerisinde bulunan D.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.