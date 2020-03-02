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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Var (47) idaresindeki 55 PF 808 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Hakan Var ile Müzeyyen Var (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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