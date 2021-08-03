İhlas Haber Ajansı

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Otomobil süs havuzuna girdi: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin süs havuzuna girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin süs havuzuna girdiği kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Belediyeevleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. idaresindeki 42 YP 142  plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kavşaktaki ada içerisinde bulunan süs havuzuna girdi. Kazada, araç sürücüsü Yaşar Y., kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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