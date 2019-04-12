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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da bir otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bir otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samsun istikametine seyir halinde olan 55 RA 049 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Dalgıç, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, yan yatarak yolun kenarında durabildi. Kaza sonucu sürücü Hüseyin Dalgıç kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan kızı Neslihan Dalgıç ise hafif şekilde yaralandı. Dalgıç, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile alınarak yoldan kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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