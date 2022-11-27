Otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Elifli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 55 YE 546 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.