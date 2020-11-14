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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mücahit Akgün idaresindeki 57 AAL 645 plakalı otomobil, Kolay Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mücahit Akgün ve otomobilde bulunan Saniye Akgün yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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